Glo Dollar-logo

Glo Dollar – hinta (USDGLO)

Ei listattu

1USDGLO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.997407
$0.997407$0.997407
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Glo Dollar (USDGLO) -hintakaavio
Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.99706
$ 0.99706$ 0.99706
24 h:n matalin
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
24 h:n korkein

$ 0.99706
$ 0.99706$ 0.99706

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.904862
$ 0.904862$ 0.904862

-0.18%

-0.18%

-0.17%

-0.17%

Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.997878. Viimeisen 24 tunnin aikana USDGLO on vaihdellut alimmillaan $ 0.99706 ja korkeimmillaan $ 1.005 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDGLO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.13, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.904862.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDGLO on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

3.39M
3.39M 3.39M

3,394,813.0
3,394,813.0 3,394,813.0

Glo Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDGLO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.39M ja sen kokonaistarjonta on 3394813.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.39M.

Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Glo Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.001891817099386.
Viimeisten 30 päivän aikana Glo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002294121.
Viimeisten 60 päivän aikana Glo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0017882971.
Viimeisten 90 päivän aikana Glo Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014343572327057.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001891817099386-0.18%
30 päivää$ -0.0002294121-0.02%
60 päivää$ -0.0017882971-0.17%
90 päivää$ -0.0014343572327057-0.14%

Mikä on Glo Dollar (USDGLO)

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Glo Dollar (USDGLO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Glo Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Glo Dollar (USDGLO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Glo Dollar (USDGLO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Glo Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Glo Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDGLO paikallisiin valuuttoihin

Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen tokenomiikka

Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDGLO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Glo Dollar (USDGLO)”

Paljonko Glo Dollar (USDGLO) on arvoltaan tänään?
USDGLO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.997878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDGLO-USD-parin nykyinen hinta?
USDGLO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.997878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Glo Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDGLO markkina-arvo on $ 3.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDGLO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDGLO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.39M USD.
Mikä oli USDGLO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDGLO saavutti ATH-hinnaksi 1.13 USD.
Mikä oli USDGLO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDGLO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.904862 USD.
Mikä on USDGLO-rahakkeen treidausvolyymi?
USDGLO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDGLO tänä vuonna korkeammalle?
USDGLO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDGLO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Glo Dollar (USDGLO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

