GIVER (GIVER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu GIVER (GIVER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
GIVER (GIVER) -rahakkeen tiedot

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.giverxrp.com/
Valkoinen paperi:
https://www.giverxrp.com/whitepaper

GIVER (GIVER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu GIVER (GIVER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 33.09K
$ 33.09K$ 33.09K
Kokonaistarjonta:
$ 70.05M
$ 70.05M$ 70.05M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 70.05M
$ 70.05M
$ 70.05M$ 70.05M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.09K
$ 33.09K
$ 33.09K$ 33.09K
Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0203763
$ 0.0203763
$ 0.0203763$ 0.0203763
Kaikkien aikojen alin: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0004724
$ 0.0004724$ 0.0004724

GIVER (GIVER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

GIVER (GIVER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GIVER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GIVER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GIVER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GIVER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GIVER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GIVER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GIVER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.