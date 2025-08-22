Girls Smoking Cigs – hinta (GSC)
Girls Smoking Cigs (GSC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GSC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GSC on muuttunut +2.17% viimeisen tunnin aikana, +4.26% 24 tunnin aikana ja -3.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Girls Smoking Cigs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.84M ja sen kokonaistarjonta on 999842896.274327. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.13K.
Tämän päivän aikana Girls Smoking Cigs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Girls Smoking Cigs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Girls Smoking Cigs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Girls Smoking Cigs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+4.26%
|30 päivää
|$ 0
|-14.03%
|60 päivää
|$ 0
|+33.69%
|90 päivää
|$ 0
|--
$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Girls Smoking Cigs (GSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GSC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
