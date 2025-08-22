Lisätietoja $GIGAI-rahakkeesta

$GIGAI-rahakkeen hintatiedot

$GIGAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

$GIGAI-rahakkeen tokenomiikka

$GIGAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GIGAICHAD-logo

GIGAICHAD – hinta ($GIGAI)

Ei listattu

1$GIGAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GIGAICHAD ($GIGAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:51:10 (UTC+8)

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00006398
$ 0.00006398$ 0.00006398
24 h:n matalin
$ 0.00006647
$ 0.00006647$ 0.00006647
24 h:n korkein

$ 0.00006398
$ 0.00006398$ 0.00006398

$ 0.00006647
$ 0.00006647$ 0.00006647

$ 0.00179465
$ 0.00179465$ 0.00179465

$ 0.00006259
$ 0.00006259$ 0.00006259

-0.38%

-1.03%

-4.09%

-4.09%

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00006484. Viimeisen 24 tunnin aikana $GIGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00006398 ja korkeimmillaan $ 0.00006647 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $GIGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00179465, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006259.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $GIGAI on muuttunut -0.38% viimeisen tunnin aikana, -1.03% 24 tunnin aikana ja -4.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.97K
$ 63.97K$ 63.97K

--
----

$ 63.97K
$ 63.97K$ 63.97K

999.73M
999.73M 999.73M

999,729,161.579393
999,729,161.579393 999,729,161.579393

GIGAICHAD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $GIGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M ja sen kokonaistarjonta on 999729161.579393. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.97K.

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GIGAICHAD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GIGAICHAD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000180460.
Viimeisten 60 päivän aikana GIGAICHAD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000010718.
Viimeisten 90 päivän aikana GIGAICHAD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000182829380372892.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.03%
30 päivää$ -0.0000180460-27.83%
60 päivää$ +0.0000010718+1.65%
90 päivää$ -0.0000182829380372892-21.99%

Mikä on GIGAICHAD ($GIGAI)

GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GIGAICHAD ($GIGAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GIGAICHAD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GIGAICHAD ($GIGAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GIGAICHAD ($GIGAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GIGAICHAD-rahakkeelle.

Tarkista GIGAICHAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

$GIGAI paikallisiin valuuttoihin

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen tokenomiikka

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $GIGAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GIGAICHAD ($GIGAI)”

Paljonko GIGAICHAD ($GIGAI) on arvoltaan tänään?
$GIGAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00006484 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $GIGAI-USD-parin nykyinen hinta?
$GIGAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00006484. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GIGAICHAD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $GIGAI markkina-arvo on $ 63.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $GIGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$GIGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.73M USD.
Mikä oli $GIGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$GIGAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00179465 USD.
Mikä oli $GIGAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$GIGAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00006259 USD.
Mikä on $GIGAI-rahakkeen treidausvolyymi?
$GIGAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $GIGAI tänä vuonna korkeammalle?
$GIGAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $GIGAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:51:10 (UTC+8)

GIGAICHAD ($GIGAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.