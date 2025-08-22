Lisätietoja BRAIN-rahakkeesta

Gigabrain by virtuals – hinta (BRAIN)

Ei listattu

1BRAIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00724547
$0.00724547$0.00724547
-7.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gigabrain by virtuals (BRAIN) -hintakaavio
Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00704163
$ 0.00704163$ 0.00704163
24 h:n matalin
$ 0.00788234
$ 0.00788234$ 0.00788234
24 h:n korkein

$ 0.00704163
$ 0.00704163$ 0.00704163

$ 0.00788234
$ 0.00788234$ 0.00788234

$ 0.01611427
$ 0.01611427$ 0.01611427

$ 0.00115011
$ 0.00115011$ 0.00115011

-1.13%

-7.66%

-15.75%

-15.75%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00724547. Viimeisen 24 tunnin aikana BRAIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00704163 ja korkeimmillaan $ 0.00788234 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01611427, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00115011.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRAIN on muuttunut -1.13% viimeisen tunnin aikana, -7.66% 24 tunnin aikana ja -15.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

--
----

$ 7.25M
$ 7.25M$ 7.25M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gigabrain by virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.25M.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gigabrain by virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000601314052280004.
Viimeisten 30 päivän aikana Gigabrain by virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0036701855.
Viimeisten 60 päivän aikana Gigabrain by virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008111926.
Viimeisten 90 päivän aikana Gigabrain by virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.002448042135075914.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000601314052280004-7.66%
30 päivää$ -0.0036701855-50.65%
60 päivää$ -0.0008111926-11.19%
90 päivää$ +0.002448042135075914+51.03%

Mikä on Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gigabrain by virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gigabrain by virtuals (BRAIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gigabrain by virtuals (BRAIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gigabrain by virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Gigabrain by virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRAIN paikallisiin valuuttoihin

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Gigabrain by virtuals (BRAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRAIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gigabrain by virtuals (BRAIN)”

Paljonko Gigabrain by virtuals (BRAIN) on arvoltaan tänään?
BRAIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00724547 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRAIN-USD-parin nykyinen hinta?
BRAIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00724547. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gigabrain by virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRAIN markkina-arvo on $ 7.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRAIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRAIN saavutti ATH-hinnaksi 0.01611427 USD.
Mikä oli BRAIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRAIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00115011 USD.
Mikä on BRAIN-rahakkeen treidausvolyymi?
BRAIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRAIN tänä vuonna korkeammalle?
BRAIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRAIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
