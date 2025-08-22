Lisätietoja STACY-rahakkeesta

STACY-rahakkeen hintatiedot

STACY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STACY-rahakkeen tokenomiikka

STACY-rahakkeen hintaennuste

Giga Stacy – hinta (STACY)

1STACY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.70%1D
Reaaliaikainen Giga Stacy (STACY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:50:54 (UTC+8)

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

--

-2.37%

-8.21%

-8.21%

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000545. Viimeisen 24 tunnin aikana STACY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00005417 ja korkeimmillaan $ 0.00005616 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STACY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00192995, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002246.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STACY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.37% 24 tunnin aikana ja -8.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Giga Stacy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STACY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.99M ja sen kokonaistarjonta on 998990623.402915. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.45K.

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Giga Stacy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Giga Stacy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000184295.
Viimeisten 60 päivän aikana Giga Stacy – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000126525.
Viimeisten 90 päivän aikana Giga Stacy – USD -hinnan muutos oli $ -0.00004403874379022946.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.37%
30 päivää$ -0.0000184295-33.81%
60 päivää$ -0.0000126525-23.21%
90 päivää$ -0.00004403874379022946-44.69%

Mikä on Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Giga Stacy (STACY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Giga Stacy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Giga Stacy (STACY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Giga Stacy (STACY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Giga Stacy-rahakkeelle.

Tarkista Giga Stacy-rahakkeen hintaennuste nyt!

STACY paikallisiin valuuttoihin

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen tokenomiikka

Giga Stacy (STACY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STACY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Giga Stacy (STACY)”

Paljonko Giga Stacy (STACY) on arvoltaan tänään?
STACY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000545 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STACY-USD-parin nykyinen hinta?
STACY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000545. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Giga Stacy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STACY markkina-arvo on $ 54.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STACY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STACY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.99M USD.
Mikä oli STACY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STACY saavutti ATH-hinnaksi 0.00192995 USD.
Mikä oli STACY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STACY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002246 USD.
Mikä on STACY-rahakkeen treidausvolyymi?
STACY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STACY tänä vuonna korkeammalle?
STACY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STACY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Giga Stacy (STACY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

