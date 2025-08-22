Lisätietoja GIDDY-rahakkeesta

Giddy-logo

Giddy – hinta (GIDDY)

Ei listattu

1GIDDY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00013892
$0.00013892$0.00013892
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Giddy (GIDDY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:10:50 (UTC+8)

Giddy (GIDDY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.346671
$ 0.346671$ 0.346671

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+0.47%

-6.15%

-6.15%

Giddy (GIDDY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GIDDY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GIDDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.346671, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GIDDY on muuttunut +0.11% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -6.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Giddy (GIDDY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 138.92K
$ 138.92K$ 138.92K

--
----

$ 138.92K
$ 138.92K$ 138.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Giddy-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 138.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GIDDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 138.92K.

Giddy (GIDDY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Giddy – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Giddy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Giddy – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Giddy – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.47%
30 päivää$ 0-11.66%
60 päivää$ 0+0.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Giddy (GIDDY)

Giddy’s mission is to democratize access to DeFi for all. DeFi in its current state is inaccessible to most people due to the complexities and risks with the current set of tools and practices. Most people, even current crypto holders, have a hard time securing their private keys, on and off-ramping fiat, and interacting with smart contracts. The Giddy token is the first step to solving this problem. With the EIP we’re developing, the Giddy token standard will allow smart contracts to communicate with compliant tokens in a way that encodes contract approval data into a meta-transaction, which removes the need for standalone, infinite contract approval, and also remediates the smart contract race condition described in SWC-114 (https://swcregistry.io/docs/SWC-114) Giddy is also developing a non-custodial wallet that will provide multi-identity decentralized private security, direct fiat on and off-ramps, and one-tap smart contract staking. With our technological advances and powerful software, Giddy is going to provide the first user experience easy, safe, and fast enough for everyone to use.

Giddy (GIDDY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Giddy-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Giddy (GIDDY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Giddy (GIDDY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Giddy-rahakkeelle.

Tarkista Giddy-rahakkeen hintaennuste nyt!

GIDDY paikallisiin valuuttoihin

Giddy (GIDDY) -rahakkeen tokenomiikka

Giddy (GIDDY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GIDDY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Giddy (GIDDY)”

Paljonko Giddy (GIDDY) on arvoltaan tänään?
GIDDY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GIDDY-USD-parin nykyinen hinta?
GIDDY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Giddy-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GIDDY markkina-arvo on $ 138.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GIDDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GIDDY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli GIDDY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GIDDY saavutti ATH-hinnaksi 0.346671 USD.
Mikä oli GIDDY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GIDDY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GIDDY-rahakkeen treidausvolyymi?
GIDDY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GIDDY tänä vuonna korkeammalle?
GIDDY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GIDDY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:10:50 (UTC+8)

