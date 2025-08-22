Lisätietoja GIC-rahakkeesta

GIC Sports Network – hinta (GIC)

Ei listattu

1GIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012087
$0.00012087
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen GIC Sports Network (GIC) -hintakaavio
GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00704513
$ 0.00704513

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GIC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00704513, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GIC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.85K
$ 9.85K

--
--

$ 12.09K
$ 12.09K

81.46M
81.46M

100,000,000.0
100,000,000.0

GIC Sports Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 81.46M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.09K.

GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GIC Sports Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GIC Sports Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GIC Sports Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GIC Sports Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+22.54%
60 päivää$ 0+30.85%
90 päivää$ 0--

Mikä on GIC Sports Network (GIC)

The GIC Sports Network (GIC) is an innovative platform leveraging blockchain technology to bridge the gap between the sports world and the digital space. Designed for athletes, fans, and investors, GIC offers various tools to facilitate direct engagement and investment in sports assets, from athlete tokens to exclusive NFTs. Our comprehensive ecosystem introduces new ways to engage with and fund the sports industry, driving digital transformation within sports.

GIC Sports Network (GIC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GIC Sports Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GIC Sports Network (GIC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GIC Sports Network (GIC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GIC Sports Network-rahakkeelle.

Tarkista GIC Sports Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

GIC paikallisiin valuuttoihin

GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen tokenomiikka

GIC Sports Network (GIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GIC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GIC Sports Network (GIC)”

Paljonko GIC Sports Network (GIC) on arvoltaan tänään?
GIC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GIC-USD-parin nykyinen hinta?
GIC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GIC Sports Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GIC markkina-arvo on $ 9.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 81.46M USD.
Mikä oli GIC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GIC saavutti ATH-hinnaksi 0.00704513 USD.
Mikä oli GIC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GIC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GIC-rahakkeen treidausvolyymi?
GIC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GIC tänä vuonna korkeammalle?
GIC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GIC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
