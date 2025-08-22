Lisätietoja GIA-rahakkeesta

GIA-rahakkeen hintatiedot

GIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GIA-rahakkeen tokenomiikka

GIA-rahakkeen hintaennuste

Gia by DexFi-logo

Gia by DexFi – hinta (GIA)

Ei listattu

1GIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gia by DexFi (GIA) -hintakaavio
Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

+8.63%

-10.26%

-10.26%

Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GIA on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, +8.63% 24 tunnin aikana ja -10.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 323.96K
$ 323.96K$ 323.96K

--
----

$ 323.96K
$ 323.96K$ 323.96K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Gia by DexFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 323.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 99999999999.99998. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 323.96K.

Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gia by DexFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gia by DexFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Gia by DexFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Gia by DexFi – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.63%
30 päivää$ 0+0.35%
60 päivää$ 0+69.65%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

Gia by DexFi (GIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gia by DexFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gia by DexFi (GIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gia by DexFi (GIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gia by DexFi-rahakkeelle.

Tarkista Gia by DexFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

GIA paikallisiin valuuttoihin

Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen tokenomiikka

Gia by DexFi (GIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gia by DexFi (GIA)”

Paljonko Gia by DexFi (GIA) on arvoltaan tänään?
GIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GIA-USD-parin nykyinen hinta?
GIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gia by DexFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GIA markkina-arvo on $ 323.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B USD.
Mikä oli GIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GIA saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GIA-rahakkeen treidausvolyymi?
GIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GIA tänä vuonna korkeammalle?
GIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

