Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tiedot
Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä KAPIBALA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAPIBALA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät KAPIBALA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAPIBALA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
KAPIBALA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne KAPIBALA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KAPIBALA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.