Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ghibli Kapibala (KAPIBALA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tiedot

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

Virallinen verkkosivusto:
https://ghibli-kapibala.fun/

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.19K
$ 10.19K
Kokonaistarjonta:
$ 999.33M
$ 999.33M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.33M
$ 999.33M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.19K
$ 10.19K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01480693
$ 0.01480693
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KAPIBALA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KAPIBALA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KAPIBALA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KAPIBALA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KAPIBALA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KAPIBALA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KAPIBALA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.