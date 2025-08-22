Lisätietoja KAPIBALA-rahakkeesta

Ghibli Kapibala-logo

Ghibli Kapibala – hinta (KAPIBALA)

Ei listattu

1KAPIBALA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -hintakaavio
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01480693
$ 0.01480693$ 0.01480693

$ 0
$ 0$ 0

+1.72%

+6.60%

-10.95%

-10.95%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KAPIBALA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAPIBALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01480693, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KAPIBALA on muuttunut +1.72% viimeisen tunnin aikana, +6.60% 24 tunnin aikana ja -10.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

--
----

$ 9.58K
$ 9.58K$ 9.58K

999.33M
999.33M 999.33M

999,330,357.819657
999,330,357.819657 999,330,357.819657

Ghibli Kapibala-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAPIBALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M ja sen kokonaistarjonta on 999330357.819657. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.58K.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.60%
30 päivää$ 0+4.57%
60 päivää$ 0+31.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ghibli Kapibala-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ghibli Kapibala (KAPIBALA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ghibli Kapibala-rahakkeelle.

Tarkista Ghibli Kapibala-rahakkeen hintaennuste nyt!

KAPIBALA paikallisiin valuuttoihin

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikka

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KAPIBALA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ghibli Kapibala (KAPIBALA)”

Paljonko Ghibli Kapibala (KAPIBALA) on arvoltaan tänään?
KAPIBALA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KAPIBALA-USD-parin nykyinen hinta?
KAPIBALA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ghibli Kapibala-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KAPIBALA markkina-arvo on $ 9.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KAPIBALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KAPIBALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M USD.
Mikä oli KAPIBALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KAPIBALA saavutti ATH-hinnaksi 0.01480693 USD.
Mikä oli KAPIBALA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KAPIBALA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KAPIBALA-rahakkeen treidausvolyymi?
KAPIBALA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KAPIBALA tänä vuonna korkeammalle?
KAPIBALA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KAPIBALA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
