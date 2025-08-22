Ghibli Kapibala – hinta (KAPIBALA)
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KAPIBALA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KAPIBALA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01480693, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KAPIBALA on muuttunut +1.72% viimeisen tunnin aikana, +6.60% 24 tunnin aikana ja -10.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ghibli Kapibala-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KAPIBALA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.33M ja sen kokonaistarjonta on 999330357.819657. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.58K.
Tämän päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ghibli Kapibala – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+6.60%
|30 päivää
|$ 0
|+4.57%
|60 päivää
|$ 0
|+31.56%
|90 päivää
|$ 0
|--
Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.
