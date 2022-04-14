Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GHIBLI ELON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHIBLI ELON-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GHIBLI ELON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHIBLI ELON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.