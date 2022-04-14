Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ghibli Elon (GHIBLI ELON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tiedot

Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.

Virallinen verkkosivusto:
https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K
Kokonaistarjonta:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.79K
$ 6.79K$ 6.79K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GHIBLI ELON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GHIBLI ELON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GHIBLI ELON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GHIBLI ELON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GHIBLI ELON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GHIBLI ELON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GHIBLI ELON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.