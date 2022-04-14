GertrudeDataPig (GDP) -rahakkeen tokenomiikka
DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user’s investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader’s smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips.
GertrudeDataPig (GDP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu GertrudeDataPig (GDP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
GertrudeDataPig (GDP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
GertrudeDataPig (GDP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GDP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GDP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GDP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GDP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.