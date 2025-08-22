Lisätietoja GENZAI-rahakkeesta

GENZAI-rahakkeen hintatiedot

GENZAI-rahakkeen valkoinen paperi

GENZAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GENZAI-rahakkeen tokenomiikka

GENZAI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GENZAI by Virtuals-logo

GENZAI by Virtuals – hinta (GENZAI)

Ei listattu

1GENZAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001505
$0.0001505$0.0001505
-26.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GENZAI by Virtuals (GENZAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:50:31 (UTC+8)

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0001213
$ 0.0001213$ 0.0001213
24 h:n matalin
$ 0.00020433
$ 0.00020433$ 0.00020433
24 h:n korkein

$ 0.0001213
$ 0.0001213$ 0.0001213

$ 0.00020433
$ 0.00020433$ 0.00020433

$ 0.00112793
$ 0.00112793$ 0.00112793

$ 0.00002118
$ 0.00002118$ 0.00002118

-0.52%

-26.15%

+453.46%

+453.46%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0001509. Viimeisen 24 tunnin aikana GENZAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0001213 ja korkeimmillaan $ 0.00020433 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GENZAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00112793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002118.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GENZAI on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -26.15% 24 tunnin aikana ja +453.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 136.17K
$ 136.17K$ 136.17K

--
----

$ 151.30K
$ 151.30K$ 151.30K

900.00M
900.00M 900.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

GENZAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 136.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GENZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 151.30K.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GENZAI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GENZAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002844561.
Viimeisten 60 päivän aikana GENZAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001444429.
Viimeisten 90 päivän aikana GENZAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.000015952735968325.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-26.15%
30 päivää$ +0.0002844561+188.51%
60 päivää$ +0.0001444429+95.72%
90 päivää$ +0.000015952735968325+11.82%

Mikä on GENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

GENZAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GENZAI by Virtuals (GENZAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GENZAI by Virtuals (GENZAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GENZAI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista GENZAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

GENZAI paikallisiin valuuttoihin

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen tokenomiikka

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GENZAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GENZAI by Virtuals (GENZAI)”

Paljonko GENZAI by Virtuals (GENZAI) on arvoltaan tänään?
GENZAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001509 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GENZAI-USD-parin nykyinen hinta?
GENZAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001509. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GENZAI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GENZAI markkina-arvo on $ 136.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GENZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GENZAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M USD.
Mikä oli GENZAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GENZAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00112793 USD.
Mikä oli GENZAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GENZAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002118 USD.
Mikä on GENZAI-rahakkeen treidausvolyymi?
GENZAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GENZAI tänä vuonna korkeammalle?
GENZAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GENZAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:50:31 (UTC+8)

GENZAI by Virtuals (GENZAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.