Tutustu Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää GENE-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt! Tutustu Genopets (GENE) -rahakkeen tokenomiikkaan MEXCissä. Lue lisää GENE-rahakkeen kokonaistarjonnasta, jakaumasta, markkina-arvosta, treidausvolyymista ja muusta. Pysy ajan tasalla reaaliaikaisten tietojen avulla nyt!