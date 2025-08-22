GenomesDAO GENE – hinta ($GENE)
--
+%6,74
-%8,70
-%8,70
GenomesDAO GENE ($GENE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $GENE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $GENE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,04076945, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $GENE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +%6,74 24 tunnin aikana ja -%8,70 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GenomesDAO GENE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 33,60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $GENE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 270,85M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 124,05K.
Tämän päivän aikana GenomesDAO GENE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GenomesDAO GENE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GenomesDAO GENE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GenomesDAO GENE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+%6,74
|30 päivää
|$ 0
|+%45,39
|60 päivää
|$ 0
|+%107,70
|90 päivää
|$ 0
|--
We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon GenomesDAO GENE ($GENE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GenomesDAO GENE ($GENE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GenomesDAO GENE-rahakkeelle.
Tarkista GenomesDAO GENE-rahakkeen hintaennuste nyt!
GenomesDAO GENE ($GENE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $GENE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.