USD
Reaaliaikainen GENIUS AI (GNUS) -hintakaavio
2025-08-22 11:45:26 (UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.76
$ 1.76$ 1.76
24 h:n matalin
$ 1.81
$ 1.81$ 1.81
24 h:n korkein

$ 1.76
$ 1.76$ 1.76

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

$ 45.26
$ 45.26$ 45.26

$ 0.711502
$ 0.711502$ 0.711502

-0.25%

-2.67%

-19.64%

-19.64%

GENIUS AI (GNUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.76. Viimeisen 24 tunnin aikana GNUS on vaihdellut alimmillaan $ 1.76 ja korkeimmillaan $ 1.81 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 45.26, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.711502.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GNUS on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -2.67% 24 tunnin aikana ja -19.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GENIUS AI (GNUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.91M
$ 21.91M$ 21.91M

--
----

$ 26.80M
$ 26.80M$ 26.80M

12.42M
12.42M 12.42M

15,193,848.0
15,193,848.0 15,193,848.0

GENIUS AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.42M ja sen kokonaistarjonta on 15193848.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.80M.

GENIUS AI (GNUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GENIUS AI – USD -hinta muuttui $ -0.04843211084348.
Viimeisten 30 päivän aikana GENIUS AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.4552041120.
Viimeisten 60 päivän aikana GENIUS AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0304731680.
Viimeisten 90 päivän aikana GENIUS AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010400975887264.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.04843211084348-2.67%
30 päivää$ -0.4552041120-25.86%
60 päivää$ -0.0304731680-1.73%
90 päivää$ -0.0010400975887264-0.05%

Mikä on GENIUS AI (GNUS)

GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network.

GENIUS AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Paljonko GENIUS AI (GNUS) on arvoltaan tänään?
GNUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.76 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GNUS-USD-parin nykyinen hinta?
GNUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.76. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GENIUS AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GNUS markkina-arvo on $ 21.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.42M USD.
Mikä oli GNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GNUS saavutti ATH-hinnaksi 45.26 USD.
Mikä oli GNUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GNUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.711502 USD.
Mikä on GNUS-rahakkeen treidausvolyymi?
GNUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GNUS tänä vuonna korkeammalle?
GNUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GNUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 11:45:26 (UTC+8)

GENIUS AI (GNUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.