Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Genesis Worlds (GENESIS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen tiedot

Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game.

Virallinen verkkosivusto:
https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Kaikkien aikojen korkein:
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Genesis Worlds (GENESIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GENESIS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GENESIS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GENESIS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GENESIS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GENESIS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GENESIS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GENESIS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.