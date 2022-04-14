Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Generate Endless Money (GEM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen tiedot

Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space.

Virallinen verkkosivusto:
https://gemonsol.site

Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 737.50K
$ 737.50K
Kokonaistarjonta:
$ 999.93M
$ 999.93M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 737.50K
$ 737.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00229302
$ 0.00229302
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00073755
$ 0.00073755

Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Generate Endless Money (GEM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GEM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GEM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GEM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GEM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GEM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GEM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GEM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.