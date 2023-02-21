Generaitiv (GAI) -rahakkeen tokenomiikka
Generaitiv (GAI) -rahakkeen tiedot
Generaitiv is a community-driven Artificial Intelligence (AI) platform built to empower AI contributors. With community built open source AI Models, users can generate AI visual art and list it as an NFT in seconds.
The problem with current AI generative platforms is a credit system paid in fiat. Typically those credits are locked into a single ecosystem without interoperability. $GAI is a utility token to power the platform, and exchange for compute time. Stakers on the network will be compensated to validate compute tasks.
Alternative Open Source AI projects do not properly compensate AI model creators. The AI models that are available are community built, and an entire ecosystem has been built around incentivizing an open and free AI. Royalties on AI visual art sales will be paid out immediately, and a portion of fees on sales will be sent to the original AI model creators. The value chain of a traditional NFT marketplace is Collector -> Artist, with Generaitiv the ecosystem will compensate Collector > Artist > AI Model Creator.
Both Technical Founders have an extensive background in AI, 2014 launched a physical autonomous robot which included a chatbot which received nationwide attention, and computer vision / AI in production use around the world in enterprise applications. Both founders have also provided development services in the web3 space from DeFi to NFT platforms. Generaitiv was launched February 14th, 2023 as a vision to ensure that AI remains open source, and not behind controlled centralized, walled gardens owned by large corporations.
Our platform went live as of February 21st, 2023
Generaitiv is developing a decentralized protocol, and crowd sourced network of AI compute requests. Additional platform support of synthetic media, videos, chat, music generation is also planned.
Generaitiv (GAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Generaitiv (GAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Generaitiv (GAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Generaitiv (GAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne GAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.