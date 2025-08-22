Generaitiv – hinta (GAI)
Generaitiv (GAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02640112. Viimeisen 24 tunnin aikana GAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.891162, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01526554.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Generaitiv-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 198.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.52M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 264.01K.
Tämän päivän aikana Generaitiv – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Generaitiv – USD -hinnan muutos oli $ -0.0029656985.
Viimeisten 60 päivän aikana Generaitiv – USD -hinnan muutos oli $ +0.0128474423.
Viimeisten 90 päivän aikana Generaitiv – USD -hinnan muutos oli $ +0.00506951785344386.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0029656985
|-11.23%
|60 päivää
|$ +0.0128474423
|+48.66%
|90 päivää
|$ +0.00506951785344386
|+23.77%
Generaitiv is a community-driven Artificial Intelligence (AI) platform built to empower AI contributors. With community built open source AI Models, users can generate AI visual art and list it as an NFT in seconds. The problem with current AI generative platforms is a credit system paid in fiat. Typically those credits are locked into a single ecosystem without interoperability. $GAI is a utility token to power the platform, and exchange for compute time. Stakers on the network will be compensated to validate compute tasks. Alternative Open Source AI projects do not properly compensate AI model creators. The AI models that are available are community built, and an entire ecosystem has been built around incentivizing an open and free AI. Royalties on AI visual art sales will be paid out immediately, and a portion of fees on sales will be sent to the original AI model creators. The value chain of a traditional NFT marketplace is Collector -> Artist, with Generaitiv the ecosystem will compensate Collector > Artist > AI Model Creator. Both Technical Founders have an extensive background in AI, 2014 launched a physical autonomous robot which included a chatbot which received nationwide attention, and computer vision / AI in production use around the world in enterprise applications. Both founders have also provided development services in the web3 space from DeFi to NFT platforms. Generaitiv was launched February 14th, 2023 as a vision to ensure that AI remains open source, and not behind controlled centralized, walled gardens owned by large corporations. Our platform went live as of February 21st, 2023 Generaitiv is developing a decentralized protocol, and crowd sourced network of AI compute requests. Additional platform support of synthetic media, videos, chat, music generation is also planned.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
