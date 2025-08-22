Lisätietoja GUSD-rahakkeesta

Gemini Dollar-logo

Gemini Dollar – hinta (GUSD)

Ei listattu

1GUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999522
$0.999522$0.999522
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gemini Dollar (GUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:45:19 (UTC+8)

Gemini Dollar (GUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999241
$ 0.999241$ 0.999241
24 h:n matalin
$ 0.999833
$ 0.999833$ 0.999833
24 h:n korkein

$ 0.999241
$ 0.999241$ 0.999241

$ 0.999833
$ 0.999833$ 0.999833

$ 3.3
$ 3.3$ 3.3

$ 0.78261
$ 0.78261$ 0.78261

+0.03%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

Gemini Dollar (GUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999592. Viimeisen 24 tunnin aikana GUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999241 ja korkeimmillaan $ 0.999833 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.3, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.78261.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GUSD on muuttunut +0.03% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gemini Dollar (GUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 51.56M
$ 51.56M$ 51.56M

--
----

$ 51.56M
$ 51.56M$ 51.56M

51.58M
51.58M 51.58M

51,580,499.2
51,580,499.2 51,580,499.2

Gemini Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 51.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.58M ja sen kokonaistarjonta on 51580499.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.56M.

Gemini Dollar (GUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gemini Dollar – USD -hinta muuttui $ -0.0002404379521442.
Viimeisten 30 päivän aikana Gemini Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004078335.
Viimeisten 60 päivän aikana Gemini Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001964198.
Viimeisten 90 päivän aikana Gemini Dollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0012525764469638.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002404379521442-0.02%
30 päivää$ -0.0004078335-0.04%
60 päivää$ +0.0001964198+0.02%
90 päivää$ -0.0012525764469638-0.12%

Mikä on Gemini Dollar (GUSD)

The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: 1. issued by Gemini, a New York trust company 2. strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar 3. built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon.

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gemini Dollar (GUSD)”

Paljonko Gemini Dollar (GUSD) on arvoltaan tänään?
GUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999592 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GUSD-USD-parin nykyinen hinta?
GUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999592. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gemini Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GUSD markkina-arvo on $ 51.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.58M USD.
Mikä oli GUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GUSD saavutti ATH-hinnaksi 3.3 USD.
Mikä oli GUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.78261 USD.
Mikä on GUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
GUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GUSD tänä vuonna korkeammalle?
GUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.