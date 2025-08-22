Gekko AI by Virtuals – hinta (GEKKO)
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00317441. Viimeisen 24 tunnin aikana GEKKO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00238473 ja korkeimmillaan $ 0.00356066 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEKKO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02640516, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GEKKO on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +2.27% 24 tunnin aikana ja +116.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gekko AI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GEKKO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.18M.
Tämän päivän aikana Gekko AI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gekko AI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0119000285.
Viimeisten 60 päivän aikana Gekko AI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0133137863.
Viimeisten 90 päivän aikana Gekko AI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020131034990686303.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.27%
|30 päivää
|$ +0.0119000285
|+374.87%
|60 päivää
|$ +0.0133137863
|+419.41%
|90 päivää
|$ +0.0020131034990686303
|+173.35%
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
