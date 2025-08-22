Lisätietoja GC-rahakkeesta

GCoin – hinta (GC)

1GC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01617837
$0.01617837
0.00%1D
Reaaliaikainen GCoin (GC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:31:45 (UTC+8)

GCoin (GC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0158568
$ 0.0158568
24 h:n matalin
$ 0.01635254
$ 0.01635254
24 h:n korkein

$ 0.0158568
$ 0.0158568

$ 0.01635254
$ 0.01635254

$ 0.064704
$ 0.064704

$ 0.00299223
$ 0.00299223

+0.56%

+0.04%

-10.90%

-10.90%

GCoin (GC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01617837. Viimeisen 24 tunnin aikana GC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0158568 ja korkeimmillaan $ 0.01635254 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.064704, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00299223.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GC on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -10.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GCoin (GC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.62M
$ 1.62M

--
--

$ 1.62M
$ 1.62M

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

GCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.62M.

GCoin (GC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GCoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0058804281.
Viimeisten 60 päivän aikana GCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0342431379.
Viimeisten 90 päivän aikana GCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.010551465148700539.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.04%
30 päivää$ -0.0058804281-36.34%
60 päivää$ +0.0342431379+211.66%
90 päivää$ +0.010551465148700539+187.52%

Mikä on GCoin (GC)

Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GCoin (GC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GCoin (GC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GCoin-rahakkeelle.

Tarkista GCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

GC paikallisiin valuuttoihin

GCoin (GC) -rahakkeen tokenomiikka

GCoin (GC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GCoin (GC)”

Paljonko GCoin (GC) on arvoltaan tänään?
GC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01617837 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GC-USD-parin nykyinen hinta?
GC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01617837. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GC markkina-arvo on $ 1.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli GC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GC saavutti ATH-hinnaksi 0.064704 USD.
Mikä oli GC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00299223 USD.
Mikä on GC-rahakkeen treidausvolyymi?
GC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GC tänä vuonna korkeammalle?
GC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:31:45 (UTC+8)

GCoin (GC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.