GAX Liquidity Token Reward-logo

GAX Liquidity Token Reward – hinta (GLTR)

Ei listattu

1GLTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:50:02 (UTC+8)

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00009628
$ 0.00009628$ 0.00009628

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-0.37%

-10.83%

-10.83%

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GLTR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GLTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00009628, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GLTR on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, -0.37% 24 tunnin aikana ja -10.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 77.57K
$ 77.57K$ 77.57K

--
----

$ 466.38K
$ 466.38K$ 466.38K

166.31B
166.31B 166.31B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

GAX Liquidity Token Reward-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 77.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GLTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.31B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 466.38K.

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GAX Liquidity Token Reward – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GAX Liquidity Token Reward – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GAX Liquidity Token Reward – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GAX Liquidity Token Reward – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.37%
30 päivää$ 0-19.24%
60 päivää$ 0+21.58%
90 päivää$ 0--

Mikä on GAX Liquidity Token Reward (GLTR)

The primary utility of GAX Liquidity Token Reward (GLTR) is allowing players in the Gotchiverse to speed up the crafting and upgrading of their Installations by burning GLTR, allowing them to reach higher levels of the game faster. Every burned GLTR is equivalent to one block on the Polygon PoS network.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GAX Liquidity Token Reward-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAX Liquidity Token Reward (GLTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAX Liquidity Token Reward-rahakkeelle.

Tarkista GAX Liquidity Token Reward-rahakkeen hintaennuste nyt!

GLTR paikallisiin valuuttoihin

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen tokenomiikka

GAX Liquidity Token Reward (GLTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GLTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAX Liquidity Token Reward (GLTR)”

Paljonko GAX Liquidity Token Reward (GLTR) on arvoltaan tänään?
GLTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GLTR-USD-parin nykyinen hinta?
GLTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAX Liquidity Token Reward-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GLTR markkina-arvo on $ 77.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GLTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GLTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.31B USD.
Mikä oli GLTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GLTR saavutti ATH-hinnaksi 0.00009628 USD.
Mikä oli GLTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GLTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GLTR-rahakkeen treidausvolyymi?
GLTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GLTR tänä vuonna korkeammalle?
GLTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GLTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
