Gavun Wud-logo

Gavun Wud – hinta (WUD)

Ei listattu

1WUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gavun Wud (WUD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:47 (UTC+8)

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+1.61%

+12.29%

+12.29%

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WUD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WUD on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +1.61% 24 tunnin aikana ja +12.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

--
----

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

999.95B
999.95B 999.95B

999,948,772,050.0
999,948,772,050.0 999,948,772,050.0

Gavun Wud-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95B ja sen kokonaistarjonta on 999948772050.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.05M.

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gavun Wud – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gavun Wud – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Gavun Wud – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Gavun Wud – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.61%
30 päivää$ 0-18.26%
60 päivää$ 0+16.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gavun Wud (WUD)

WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem.

Gavun Wud (WUD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gavun Wud-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gavun Wud (WUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gavun Wud (WUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gavun Wud-rahakkeelle.

Tarkista Gavun Wud-rahakkeen hintaennuste nyt!

WUD paikallisiin valuuttoihin

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen tokenomiikka

Gavun Wud (WUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gavun Wud (WUD)”

Paljonko Gavun Wud (WUD) on arvoltaan tänään?
WUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WUD-USD-parin nykyinen hinta?
WUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gavun Wud-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WUD markkina-arvo on $ 2.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95B USD.
Mikä oli WUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WUD saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli WUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WUD-rahakkeen treidausvolyymi?
WUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WUD tänä vuonna korkeammalle?
WUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

