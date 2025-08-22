Lisätietoja GATSBY-rahakkeesta

GATSBY-rahakkeen hintatiedot

GATSBY-rahakkeen valkoinen paperi

GATSBY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GATSBY-rahakkeen tokenomiikka

GATSBY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GATSBY-logo

GATSBY – hinta (GATSBY)

Ei listattu

1GATSBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04778132
$0.04778132$0.04778132
-9.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GATSBY (GATSBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:39 (UTC+8)

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04785307
$ 0.04785307$ 0.04785307
24 h:n matalin
$ 0.053191
$ 0.053191$ 0.053191
24 h:n korkein

$ 0.04785307
$ 0.04785307$ 0.04785307

$ 0.053191
$ 0.053191$ 0.053191

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 0.04785307
$ 0.04785307$ 0.04785307

-4.56%

-9.71%

-30.53%

-30.53%

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0478547. Viimeisen 24 tunnin aikana GATSBY on vaihdellut alimmillaan $ 0.04785307 ja korkeimmillaan $ 0.053191 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GATSBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.006, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04785307.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GATSBY on muuttunut -4.56% viimeisen tunnin aikana, -9.71% 24 tunnin aikana ja -30.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.76M
$ 2.76M$ 2.76M

--
----

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

57.60M
57.60M 57.60M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GATSBY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GATSBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.60M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.79M.

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GATSBY – USD -hinta muuttui $ -0.00514790608145324.
Viimeisten 30 päivän aikana GATSBY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0276227186.
Viimeisten 60 päivän aikana GATSBY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0201784128.
Viimeisten 90 päivän aikana GATSBY – USD -hinnan muutos oli $ -0.13045004417997838.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00514790608145324-9.71%
30 päivää$ -0.0276227186-57.72%
60 päivää$ -0.0201784128-42.16%
90 päivää$ -0.13045004417997838-73.16%

Mikä on GATSBY (GATSBY)

Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GATSBY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GATSBY (GATSBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GATSBY (GATSBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GATSBY-rahakkeelle.

Tarkista GATSBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

GATSBY paikallisiin valuuttoihin

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen tokenomiikka

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GATSBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GATSBY (GATSBY)”

Paljonko GATSBY (GATSBY) on arvoltaan tänään?
GATSBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0478547 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GATSBY-USD-parin nykyinen hinta?
GATSBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0478547. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GATSBY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GATSBY markkina-arvo on $ 2.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GATSBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GATSBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 57.60M USD.
Mikä oli GATSBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GATSBY saavutti ATH-hinnaksi 1.006 USD.
Mikä oli GATSBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GATSBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04785307 USD.
Mikä on GATSBY-rahakkeen treidausvolyymi?
GATSBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GATSBY tänä vuonna korkeammalle?
GATSBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GATSBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:39 (UTC+8)

GATSBY (GATSBY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.