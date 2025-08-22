Lisätietoja GAMI-rahakkeesta

GAMI WORLD – hinta (GAMI)

Ei listattu

1GAMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01024049
$0.01024049$0.01024049
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen GAMI WORLD (GAMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:31:29 (UTC+8)

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01019797
$ 0.01019797$ 0.01019797
24 h:n matalin
$ 0.01029596
$ 0.01029596$ 0.01029596
24 h:n korkein

$ 0.01019797
$ 0.01019797$ 0.01019797

$ 0.01029596
$ 0.01029596$ 0.01029596

$ 5.58
$ 5.58$ 5.58

$ 0.00864062
$ 0.00864062$ 0.00864062

+0.25%

-0.40%

+2.77%

+2.77%

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01024049. Viimeisen 24 tunnin aikana GAMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.01019797 ja korkeimmillaan $ 0.01029596 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.58, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00864062.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAMI on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja +2.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 442.33K
$ 442.33K$ 442.33K

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

43.19M
43.19M 43.19M

131,828,172.938392
131,828,172.938392 131,828,172.938392

GAMI WORLD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 442.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.19M ja sen kokonaistarjonta on 131828172.938392. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.35M.

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GAMI WORLD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GAMI WORLD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001505515.
Viimeisten 60 päivän aikana GAMI WORLD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006783976.
Viimeisten 90 päivän aikana GAMI WORLD – USD -hinnan muutos oli $ -0.000664104502545599.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.40%
30 päivää$ +0.0001505515+1.47%
60 päivää$ -0.0006783976-6.62%
90 päivää$ -0.000664104502545599-6.09%

Mikä on GAMI WORLD (GAMI)

GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with “one token, multiple utilities” motto.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GAMI WORLD (GAMI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

GAMI WORLD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAMI WORLD (GAMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAMI WORLD (GAMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAMI WORLD-rahakkeelle.

Tarkista GAMI WORLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAMI paikallisiin valuuttoihin

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen tokenomiikka

GAMI WORLD (GAMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAMI WORLD (GAMI)”

Paljonko GAMI WORLD (GAMI) on arvoltaan tänään?
GAMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01024049 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAMI-USD-parin nykyinen hinta?
GAMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01024049. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAMI WORLD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAMI markkina-arvo on $ 442.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 43.19M USD.
Mikä oli GAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAMI saavutti ATH-hinnaksi 5.58 USD.
Mikä oli GAMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00864062 USD.
Mikä on GAMI-rahakkeen treidausvolyymi?
GAMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GAMI tänä vuonna korkeammalle?
GAMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
