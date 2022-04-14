GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikka
GAME (GAMES) -rahakkeen tiedot
Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming.
Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer.
Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask.
Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.
GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu GAME (GAMES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä GAMES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GAMES-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät GAMES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GAMES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
GAMES-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne GAMES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GAMES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.