Lisätietoja GMTO-rahakkeesta

GMTO-rahakkeen hintatiedot

GMTO-rahakkeen valkoinen paperi

GMTO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GMTO-rahakkeen tokenomiikka

GMTO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Game Meteor Coin-logo

Game Meteor Coin – hinta (GMTO)

Ei listattu

1GMTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014105
$0.00014105$0.00014105
+8.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Game Meteor Coin (GMTO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:12:27 (UTC+8)

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112412
$ 0.00112412$ 0.00112412

$ 0
$ 0$ 0

+1.73%

+8.51%

-13.10%

-13.10%

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GMTO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GMTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00112412, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GMTO on muuttunut +1.73% viimeisen tunnin aikana, +8.51% 24 tunnin aikana ja -13.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 13.95M
$ 13.95M$ 13.95M

7.80B
7.80B 7.80B

98,923,294,904.97751
98,923,294,904.97751 98,923,294,904.97751

Game Meteor Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GMTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.80B ja sen kokonaistarjonta on 98923294904.97751. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.95M.

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Game Meteor Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Game Meteor Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Game Meteor Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Game Meteor Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.51%
30 päivää$ 0-28.60%
60 päivää$ 0+27.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on Game Meteor Coin (GMTO)

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Game Meteor Coin (GMTO) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Game Meteor Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Game Meteor Coin (GMTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Game Meteor Coin (GMTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Game Meteor Coin-rahakkeelle.

Tarkista Game Meteor Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

GMTO paikallisiin valuuttoihin

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen tokenomiikka

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GMTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Game Meteor Coin (GMTO)”

Paljonko Game Meteor Coin (GMTO) on arvoltaan tänään?
GMTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GMTO-USD-parin nykyinen hinta?
GMTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Game Meteor Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GMTO markkina-arvo on $ 1.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GMTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GMTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.80B USD.
Mikä oli GMTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GMTO saavutti ATH-hinnaksi 0.00112412 USD.
Mikä oli GMTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GMTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GMTO-rahakkeen treidausvolyymi?
GMTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GMTO tänä vuonna korkeammalle?
GMTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GMTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:12:27 (UTC+8)

Game Meteor Coin (GMTO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.