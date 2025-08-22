Lisätietoja GBB-rahakkeesta

Game Bee – hinta (GBB)

1GBB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Game Bee (GBB) -hintakaavio
Game Bee (GBB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Game Bee (GBB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GBB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GBB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01479955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GBB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -2.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Game Bee (GBB) -rahakkeen markkinatiedot

Game Bee-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.31K.

Game Bee (GBB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Game Bee – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Game Bee – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Game Bee – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Game Bee – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+1.98%
60 päivää$ 0+41.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on Game Bee (GBB)

$GBB ( GameBeeBSC ) isn’t just another memecoin. It’s a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It’s not just playful or silly—it’s a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226

Game Bee (GBB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Game Bee-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Game Bee (GBB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Game Bee (GBB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Game Bee-rahakkeelle.

Tarkista Game Bee-rahakkeen hintaennuste nyt!

GBB paikallisiin valuuttoihin

Game Bee (GBB) -rahakkeen tokenomiikka

Game Bee (GBB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GBB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Game Bee (GBB)”

Paljonko Game Bee (GBB) on arvoltaan tänään?
GBB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GBB-USD-parin nykyinen hinta?
GBB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Game Bee-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GBB markkina-arvo on $ 13.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli GBB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GBB saavutti ATH-hinnaksi 0.01479955 USD.
Mikä oli GBB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GBB-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GBB-rahakkeen treidausvolyymi?
GBB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GBB tänä vuonna korkeammalle?
GBB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GBB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Game Bee (GBB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

