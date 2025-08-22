Gala Film – hinta (FILM)
Gala Film (FILM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01605359. Viimeisen 24 tunnin aikana FILM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01597985 ja korkeimmillaan $ 0.01653691 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FILM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.234889, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00537361.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FILM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.91% 24 tunnin aikana ja -13.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gala Film-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FILM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 129.24M ja sen kokonaistarjonta on 129237734.9586442. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.07M.
Tämän päivän aikana Gala Film – USD -hinta muuttui $ -0.00048269431663557.
Viimeisten 30 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ -0.0030865643.
Viimeisten 60 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ +0.0125113653.
Viimeisten 90 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ -0.00119275578007378.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00048269431663557
|-2.91%
|30 päivää
|$ -0.0030865643
|-19.22%
|60 päivää
|$ +0.0125113653
|+77.94%
|90 päivää
|$ -0.00119275578007378
|-6.91%
Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.
Gala Film (FILM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
