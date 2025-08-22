Lisätietoja FILM-rahakkeesta

Gala Film-logo

Gala Film – hinta (FILM)

Ei listattu

1FILM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01605359
$0.01605359$0.01605359
-2.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Gala Film (FILM) -hintakaavio
2025-08-22 14:12:12 (UTC+8)

Gala Film (FILM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01597985
$ 0.01597985$ 0.01597985
24 h:n matalin
$ 0.01653691
$ 0.01653691$ 0.01653691
24 h:n korkein

$ 0.01597985
$ 0.01597985$ 0.01597985

$ 0.01653691
$ 0.01653691$ 0.01653691

$ 0.234889
$ 0.234889$ 0.234889

$ 0.00537361
$ 0.00537361$ 0.00537361

--

-2.91%

-13.31%

-13.31%

Gala Film (FILM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01605359. Viimeisen 24 tunnin aikana FILM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01597985 ja korkeimmillaan $ 0.01653691 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FILM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.234889, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00537361.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FILM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.91% 24 tunnin aikana ja -13.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gala Film (FILM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

129.24M
129.24M 129.24M

129,237,734.9586442
129,237,734.9586442 129,237,734.9586442

Gala Film-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FILM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 129.24M ja sen kokonaistarjonta on 129237734.9586442. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.07M.

Gala Film (FILM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gala Film – USD -hinta muuttui $ -0.00048269431663557.
Viimeisten 30 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ -0.0030865643.
Viimeisten 60 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ +0.0125113653.
Viimeisten 90 päivän aikana Gala Film – USD -hinnan muutos oli $ -0.00119275578007378.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00048269431663557-2.91%
30 päivää$ -0.0030865643-19.22%
60 päivää$ +0.0125113653+77.94%
90 päivää$ -0.00119275578007378-6.91%

Mikä on Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Gala Film-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gala Film (FILM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gala Film (FILM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gala Film-rahakkeelle.

Tarkista Gala Film-rahakkeen hintaennuste nyt!

FILM paikallisiin valuuttoihin

Gala Film (FILM) -rahakkeen tokenomiikka

Gala Film (FILM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FILM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gala Film (FILM)”

Paljonko Gala Film (FILM) on arvoltaan tänään?
FILM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01605359 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FILM-USD-parin nykyinen hinta?
FILM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01605359. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gala Film-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FILM markkina-arvo on $ 2.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FILM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FILM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 129.24M USD.
Mikä oli FILM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FILM saavutti ATH-hinnaksi 0.234889 USD.
Mikä oli FILM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FILM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00537361 USD.
Mikä on FILM-rahakkeen treidausvolyymi?
FILM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FILM tänä vuonna korkeammalle?
FILM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FILM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 14:12:12 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.