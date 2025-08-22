Lisätietoja GAK-rahakkeesta

Gakster-logo

Gakster – hinta (GAK)

Ei listattu

1GAK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040326
$0.00040326$0.00040326
+0.90%1D
USD
Reaaliaikainen Gakster (GAK) -hintakaavio
2025-08-22

Gakster (GAK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.92%

+0.95%

+16.48%

+16.48%

Gakster (GAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GAK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAK on muuttunut +0.92% viimeisen tunnin aikana, +0.95% 24 tunnin aikana ja +16.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gakster (GAK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 404.06K
$ 404.06K$ 404.06K

--
----

$ 404.06K
$ 404.06K$ 404.06K

999.98M
999.98M 999.98M

999,980,322.0
999,980,322.0 999,980,322.0

Gakster-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 404.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999980322.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 404.06K.

Gakster (GAK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gakster – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gakster – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Gakster – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Gakster – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.95%
30 päivää$ 0+184.85%
60 päivää$ 0+177.75%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gakster (GAK)

This meme coin representing a famous cat meme was launched eleven months ago on pump dot fun on Solana but never bonded until few weeks ago. Now spontaneously people started to create memes and post them on x while organizing themselves creating social accounts for the memecoin. Gakster has now an active engaged community that keeps creating and sharing memes by taking this cat as reference. Since interest is growing and there is no real developer or team behind it I decided to apply for a listing on coin gecko

Gakster-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gakster (GAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gakster (GAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gakster-rahakkeelle.

Tarkista Gakster-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAK paikallisiin valuuttoihin

Gakster (GAK) -rahakkeen tokenomiikka

Gakster (GAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gakster (GAK)”

Paljonko Gakster (GAK) on arvoltaan tänään?
GAK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAK-USD-parin nykyinen hinta?
GAK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gakster-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAK markkina-arvo on $ 404.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli GAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GAK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GAK-rahakkeen treidausvolyymi?
GAK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GAK tänä vuonna korkeammalle?
GAK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22

