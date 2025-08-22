Lisätietoja GAISHA-rahakkeesta

GAISHA-rahakkeen hintatiedot

GAISHA-rahakkeen valkoinen paperi

GAISHA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GAISHA-rahakkeen tokenomiikka

GAISHA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Gaisha AI-logo

Gaisha AI – hinta (GAISHA)

Ei listattu

1GAISHA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+7.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Gaisha AI (GAISHA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:35:19 (UTC+8)

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00258098
$ 0.00258098$ 0.00258098

$ 0
$ 0$ 0

+3.07%

+7.59%

+0.49%

+0.49%

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GAISHA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAISHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00258098, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAISHA on muuttunut +3.07% viimeisen tunnin aikana, +7.59% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

--
----

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gaisha AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.40K.

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gaisha AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gaisha AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Gaisha AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Gaisha AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.59%
30 päivää$ 0-9.41%
60 päivää$ 0+40.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on Gaisha AI (GAISHA)

Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gaisha AI (GAISHA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Gaisha AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gaisha AI (GAISHA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gaisha AI (GAISHA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gaisha AI-rahakkeelle.

Tarkista Gaisha AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAISHA paikallisiin valuuttoihin

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen tokenomiikka

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAISHA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gaisha AI (GAISHA)”

Paljonko Gaisha AI (GAISHA) on arvoltaan tänään?
GAISHA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAISHA-USD-parin nykyinen hinta?
GAISHA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gaisha AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAISHA markkina-arvo on $ 18.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAISHA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli GAISHA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAISHA saavutti ATH-hinnaksi 0.00258098 USD.
Mikä oli GAISHA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAISHA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GAISHA-rahakkeen treidausvolyymi?
GAISHA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GAISHA tänä vuonna korkeammalle?
GAISHA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAISHA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:35:19 (UTC+8)

Gaisha AI (GAISHA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.