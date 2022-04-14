Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tokenomiikka

Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Fusion AI (FUSION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tiedot

Fusion is a revolutionary no-code platform that empowers users to transform their ideas into fully functional applications effortlessly. By harnessing advanced Large Language Model (LLM) technology, Fusion bridges the gap between conceptualization and application development. Whether you're a seasoned developer or a non-technical innovator, Fusion enables you to create high-quality, production-ready applications with unparalleled speed and precision.

Mission Fusion’s mission is to democratize software development by eliminating the barriers of technical complexity. It empowers individuals and organizations to turn their ideas into reality, fostering innovation and accelerating the pace of digital transformation across industries.

Virallinen verkkosivusto:
https://fusionxlab.io/

Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Fusion AI (FUSION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 52.65K
$ 52.65K
Kokonaistarjonta:
$ 975.57M
$ 975.57M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 975.57M
$ 975.57M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 52.65K
$ 52.65K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01321404
$ 0.01321404
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Fusion AI (FUSION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä FUSION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FUSION-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät FUSION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FUSION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.