Furmula-logo

Furmula – hinta (FURM)

Ei listattu

1FURM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00271581
-3.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Furmula (FURM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:18 (UTC+8)

Furmula (FURM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00267026
24 h:n matalin
$ 0.00283407
24 h:n korkein

$ 0.00267026
$ 0.00283407
$ 0.052176
$ 0.00223883
+0.58%

-3.71%

-7.05%

-7.05%

Furmula (FURM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00271581. Viimeisen 24 tunnin aikana FURM on vaihdellut alimmillaan $ 0.00267026 ja korkeimmillaan $ 0.00283407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FURM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.052176, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00223883.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FURM on muuttunut +0.58% viimeisen tunnin aikana, -3.71% 24 tunnin aikana ja -7.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Furmula (FURM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.04M
--
$ 2.51M
752.00M
924,906,765.7859412
Furmula-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FURM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 752.00M ja sen kokonaistarjonta on 924906765.7859412. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.51M.

Furmula (FURM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Furmula – USD -hinta muuttui $ -0.00010472908981551.
Viimeisten 30 päivän aikana Furmula – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002500962.
Viimeisten 60 päivän aikana Furmula – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004202607.
Viimeisten 90 päivän aikana Furmula – USD -hinnan muutos oli $ -0.001365778455234168.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00010472908981551-3.71%
30 päivää$ -0.0002500962-9.20%
60 päivää$ +0.0004202607+15.47%
90 päivää$ -0.001365778455234168-33.46%

Mikä on Furmula (FURM)

Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike.

Furmula-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Furmula (FURM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Furmula (FURM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Furmula-rahakkeelle.

Tarkista Furmula-rahakkeen hintaennuste nyt!

FURM paikallisiin valuuttoihin

Furmula (FURM) -rahakkeen tokenomiikka

Furmula (FURM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FURM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Furmula (FURM)”

Paljonko Furmula (FURM) on arvoltaan tänään?
FURM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00271581 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FURM-USD-parin nykyinen hinta?
FURM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00271581. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Furmula-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FURM markkina-arvo on $ 2.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FURM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FURM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 752.00M USD.
Mikä oli FURM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FURM saavutti ATH-hinnaksi 0.052176 USD.
Mikä oli FURM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FURM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00223883 USD.
Mikä on FURM-rahakkeen treidausvolyymi?
FURM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FURM tänä vuonna korkeammalle?
FURM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FURM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:18 (UTC+8)

