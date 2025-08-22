Lisätietoja FUNGI-rahakkeesta

FUNGI-rahakkeen hintatiedot

FUNGI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FUNGI-rahakkeen tokenomiikka

FUNGI-rahakkeen hintaennuste

FUNGI-logo

FUNGI – hinta (FUNGI)

Ei listattu

1FUNGI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00100131
$0.00100131$0.00100131
-13.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen FUNGI (FUNGI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:11:57 (UTC+8)

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.0048539
$ 0.0048539$ 0.0048539

-0.03%

-13.55%

-6.93%

-6.93%

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FUNGI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00115836 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUNGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0048539, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FUNGI on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -13.55% 24 tunnin aikana ja -6.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

FUNGI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FUNGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999642433.2141701. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.00M.

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FUNGI – USD -hinta muuttui $ -0.000156716177294793.
Viimeisten 30 päivän aikana FUNGI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FUNGI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FUNGI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000156716177294793-13.55%
30 päivää$ 0+2.26%
60 päivää$ 0-44.76%
90 päivää$ 0--

Mikä on FUNGI (FUNGI)

Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub.

FUNGI (FUNGI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FUNGI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FUNGI (FUNGI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FUNGI (FUNGI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FUNGI-rahakkeelle.

Tarkista FUNGI-rahakkeen hintaennuste nyt!

FUNGI paikallisiin valuuttoihin

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen tokenomiikka

FUNGI (FUNGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUNGI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FUNGI (FUNGI)”

Paljonko FUNGI (FUNGI) on arvoltaan tänään?
FUNGI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FUNGI-USD-parin nykyinen hinta?
FUNGI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FUNGI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FUNGI markkina-arvo on $ 1.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FUNGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FUNGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M USD.
Mikä oli FUNGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FUNGI saavutti ATH-hinnaksi 0.0048539 USD.
Mikä oli FUNGI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FUNGI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FUNGI-rahakkeen treidausvolyymi?
FUNGI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FUNGI tänä vuonna korkeammalle?
FUNGI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FUNGI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
