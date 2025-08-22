Lisätietoja FUL-rahakkeesta

Fulcrom-logo

Fulcrom – hinta (FUL)

Ei listattu

1FUL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00672827
$0.00672827$0.00672827
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Fulcrom (FUL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:44:15 (UTC+8)

Fulcrom (FUL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00666086
$ 0.00666086$ 0.00666086
24 h:n matalin
$ 0.00690015
$ 0.00690015$ 0.00690015
24 h:n korkein

$ 0.00666086
$ 0.00666086$ 0.00666086

$ 0.00690015
$ 0.00690015$ 0.00690015

$ 0.04004179
$ 0.04004179$ 0.04004179

$ 0.00315451
$ 0.00315451$ 0.00315451

-0.57%

-2.49%

-8.25%

-8.25%

Fulcrom (FUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00672827. Viimeisen 24 tunnin aikana FUL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00666086 ja korkeimmillaan $ 0.00690015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04004179, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00315451.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FUL on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.49% 24 tunnin aikana ja -8.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fulcrom (FUL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.83M
$ 17.83M$ 17.83M

--
----

$ 167.35M
$ 167.35M$ 167.35M

2.13B
2.13B 2.13B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Fulcrom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.13B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.35M.

Fulcrom (FUL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fulcrom – USD -hinta muuttui $ -0.000171885872892833.
Viimeisten 30 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002168124.
Viimeisten 60 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015095324.
Viimeisten 90 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002385041279658045.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000171885872892833-2.49%
30 päivää$ -0.0002168124-3.22%
60 päivää$ +0.0015095324+22.44%
90 päivää$ +0.0002385041279658045+3.68%

Mikä on Fulcrom (FUL)

What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fulcrom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fulcrom (FUL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fulcrom (FUL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fulcrom-rahakkeelle.

Tarkista Fulcrom-rahakkeen hintaennuste nyt!

FUL paikallisiin valuuttoihin

Fulcrom (FUL) -rahakkeen tokenomiikka

Fulcrom (FUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fulcrom (FUL)”

Paljonko Fulcrom (FUL) on arvoltaan tänään?
FUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00672827 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FUL-USD-parin nykyinen hinta?
FUL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00672827. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fulcrom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FUL markkina-arvo on $ 17.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.13B USD.
Mikä oli FUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FUL saavutti ATH-hinnaksi 0.04004179 USD.
Mikä oli FUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FUL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00315451 USD.
Mikä on FUL-rahakkeen treidausvolyymi?
FUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FUL tänä vuonna korkeammalle?
FUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FUL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Fulcrom (FUL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

