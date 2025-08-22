Fulcrom – hinta (FUL)
Fulcrom (FUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00672827. Viimeisen 24 tunnin aikana FUL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00666086 ja korkeimmillaan $ 0.00690015 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04004179, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00315451.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FUL on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -2.49% 24 tunnin aikana ja -8.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Fulcrom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.13B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.35M.
Tämän päivän aikana Fulcrom – USD -hinta muuttui $ -0.000171885872892833.
Viimeisten 30 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002168124.
Viimeisten 60 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0015095324.
Viimeisten 90 päivän aikana Fulcrom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002385041279658045.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000171885872892833
|-2.49%
|30 päivää
|$ -0.0002168124
|-3.22%
|60 päivää
|$ +0.0015095324
|+22.44%
|90 päivää
|$ +0.0002385041279658045
|+3.68%
What is the project about? Fulcrom is a decentralised perpetual exchange that allows users to trade leveraged positions with low fees and zero price impact, whilst having the peace of mind that all trades and collateral are stored transparently on-chain. What makes your project unique? Whilst we understand that Perpetuals are indeed a major form of innovation in the space, we also recognise that many of such perpetual contracts are being traded on centralised exchanges, many of which may not be transparent with usage of funds. The team is a strong believer of decentralisation and transparency and with the vision of bringing perpetuals on-chain, Fulcrom was born. History of your project. Fulcrom Beta went live on 28 Feb and had IDO on VVS Finance on 16 Mar. With a short period of around 1 month, we generated 100M accumulative trading volume with more than 5000 active traders. What’s next for your project? Fulcrom is planning to expand our tradable token in pool, further enhance our core product feature with more analytics and visualised data, improving user onboarding journey, as well as hosting trading competition and points system. What can your token be used for? FUL is fulcrom native governance token, with FUL, users can earn platform revenue with staking rewards. We are also planning to utilise FUL in the future trading competition and point system
Fulcrom (FUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
