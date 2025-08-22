Lisätietoja FUKU-rahakkeesta

Fuku – hinta (FUKU)

Ei listattu

1FUKU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00155785
$0.00155785$0.00155785
+2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Fuku (FUKU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:30:39 (UTC+8)

Fuku (FUKU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00147364
$ 0.00147364$ 0.00147364
24 h:n matalin
$ 0.00158983
$ 0.00158983$ 0.00158983
24 h:n korkein

$ 0.00147364
$ 0.00147364$ 0.00147364

$ 0.00158983
$ 0.00158983$ 0.00158983

$ 0.01618493
$ 0.01618493$ 0.01618493

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+2.49%

-8.81%

-8.81%

Fuku (FUKU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00155785. Viimeisen 24 tunnin aikana FUKU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00147364 ja korkeimmillaan $ 0.00158983 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01618493, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FUKU on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +2.49% 24 tunnin aikana ja -8.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fuku (FUKU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

999.95M
999.95M 999.95M

999,948,091.653181
999,948,091.653181 999,948,091.653181

Fuku-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999948091.653181. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.56M.

Fuku (FUKU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fuku – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fuku – USD -hinnan muutos oli $ +0.0029628178.
Viimeisten 60 päivän aikana Fuku – USD -hinnan muutos oli $ +0.0046376418.
Viimeisten 90 päivän aikana Fuku – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012335531690217492.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.49%
30 päivää$ +0.0029628178+190.19%
60 päivää$ +0.0046376418+297.70%
90 päivää$ +0.0012335531690217492+380.38%

Mikä on Fuku (FUKU)

The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fuku (FUKU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fuku-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fuku (FUKU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fuku (FUKU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fuku-rahakkeelle.

Tarkista Fuku-rahakkeen hintaennuste nyt!

FUKU paikallisiin valuuttoihin

Fuku (FUKU) -rahakkeen tokenomiikka

Fuku (FUKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUKU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fuku (FUKU)”

Paljonko Fuku (FUKU) on arvoltaan tänään?
FUKU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00155785 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FUKU-USD-parin nykyinen hinta?
FUKU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00155785. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fuku-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FUKU markkina-arvo on $ 1.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FUKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli FUKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FUKU saavutti ATH-hinnaksi 0.01618493 USD.
Mikä oli FUKU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FUKU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FUKU-rahakkeen treidausvolyymi?
FUKU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FUKU tänä vuonna korkeammalle?
FUKU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FUKU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Fuku (FUKU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

