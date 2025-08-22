Lisätietoja FUJI-rahakkeesta

FUJI-rahakkeen hintatiedot

FUJI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FUJI-rahakkeen tokenomiikka

FUJI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Fujimoto-logo

Fujimoto – hinta (FUJI)

Ei listattu

1FUJI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00027176
$0.00027176$0.00027176
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Fujimoto (FUJI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:30:29 (UTC+8)

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00286248
$ 0.00286248$ 0.00286248

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.83%

-19.25%

-19.25%

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FUJI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FUJI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00286248, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FUJI on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -1.83% 24 tunnin aikana ja -19.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 273.01K
$ 273.01K$ 273.01K

--
----

$ 273.01K
$ 273.01K$ 273.01K

999.96M
999.96M 999.96M

999,964,253.403318
999,964,253.403318 999,964,253.403318

Fujimoto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 273.01K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FUJI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M ja sen kokonaistarjonta on 999964253.403318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 273.01K.

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fujimoto – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Fujimoto – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Fujimoto – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Fujimoto – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.83%
30 päivää$ 0-45.70%
60 päivää$ 0-22.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Fujimoto (FUJI)

Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Fujimoto (FUJI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fujimoto-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fujimoto (FUJI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fujimoto (FUJI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fujimoto-rahakkeelle.

Tarkista Fujimoto-rahakkeen hintaennuste nyt!

FUJI paikallisiin valuuttoihin

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen tokenomiikka

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FUJI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fujimoto (FUJI)”

Paljonko Fujimoto (FUJI) on arvoltaan tänään?
FUJI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FUJI-USD-parin nykyinen hinta?
FUJI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fujimoto-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FUJI markkina-arvo on $ 273.01K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FUJI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FUJI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M USD.
Mikä oli FUJI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FUJI saavutti ATH-hinnaksi 0.00286248 USD.
Mikä oli FUJI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FUJI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FUJI-rahakkeen treidausvolyymi?
FUJI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FUJI tänä vuonna korkeammalle?
FUJI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FUJI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:30:29 (UTC+8)

Fujimoto (FUJI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.