FRUG-logo

FRUG – hinta (FRUG)

Ei listattu

1FRUG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen FRUG (FRUG) -hintakaavio
FRUG (FRUG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139965
$ 0.00139965$ 0.00139965

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.53%

-3.53%

FRUG (FRUG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FRUG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00139965, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRUG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -3.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FRUG (FRUG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.31K
$ 10.31K$ 10.31K

--
----

$ 10.31K
$ 10.31K$ 10.31K

981.26M
981.26M 981.26M

981,259,076.727424
981,259,076.727424 981,259,076.727424

FRUG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.26M ja sen kokonaistarjonta on 981259076.727424. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.31K.

FRUG (FRUG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FRUG – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FRUG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FRUG – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FRUG – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.49%
60 päivää$ 0+27.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FRUG (FRUG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FRUG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FRUG (FRUG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FRUG (FRUG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FRUG-rahakkeelle.

Tarkista FRUG-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRUG paikallisiin valuuttoihin

FRUG (FRUG) -rahakkeen tokenomiikka

FRUG (FRUG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRUG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FRUG (FRUG)”

Paljonko FRUG (FRUG) on arvoltaan tänään?
FRUG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRUG-USD-parin nykyinen hinta?
FRUG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FRUG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRUG markkina-arvo on $ 10.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRUG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.26M USD.
Mikä oli FRUG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRUG saavutti ATH-hinnaksi 0.00139965 USD.
Mikä oli FRUG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRUG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FRUG-rahakkeen treidausvolyymi?
FRUG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRUG tänä vuonna korkeammalle?
FRUG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRUG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:34:22 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.