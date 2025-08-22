Lisätietoja FROYO-rahakkeesta

FROYO-rahakkeen hintatiedot

FROYO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FROYO-rahakkeen tokenomiikka

FROYO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Froyo Games-logo

Froyo Games – hinta (FROYO)

Ei listattu

1FROYO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Froyo Games (FROYO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:54:21 (UTC+8)

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.81%

-1.81%

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FROYO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FROYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.108955, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FROYO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.89K
$ 9.89K$ 9.89K

--
----

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Froyo Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FROYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 668.27M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.79K.

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Froyo Games – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Froyo Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Froyo Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Froyo Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+3.96%
60 päivää$ 0-59.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Froyo Games (FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Froyo Games (FROYO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Froyo Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Froyo Games (FROYO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Froyo Games (FROYO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Froyo Games-rahakkeelle.

Tarkista Froyo Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

FROYO paikallisiin valuuttoihin

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen tokenomiikka

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FROYO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Froyo Games (FROYO)”

Paljonko Froyo Games (FROYO) on arvoltaan tänään?
FROYO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FROYO-USD-parin nykyinen hinta?
FROYO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Froyo Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FROYO markkina-arvo on $ 9.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FROYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FROYO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 668.27M USD.
Mikä oli FROYO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FROYO saavutti ATH-hinnaksi 0.108955 USD.
Mikä oli FROYO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FROYO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FROYO-rahakkeen treidausvolyymi?
FROYO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FROYO tänä vuonna korkeammalle?
FROYO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FROYO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:54:21 (UTC+8)

Froyo Games (FROYO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.