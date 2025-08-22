Lisätietoja TAD-rahakkeesta

TAD-rahakkeen hintatiedot

TAD-rahakkeen tokenomiikka

TAD-rahakkeen hintaennuste

Froggy Friends – hinta (TAD)

Ei listattu

1TAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$13.34
$13.34$13.34
-1.40%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Froggy Friends (TAD) -hintakaavio
Froggy Friends (TAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 13.33
$ 13.33$ 13.33
24 h:n matalin
$ 13.58
$ 13.58$ 13.58
24 h:n korkein

$ 13.33
$ 13.33$ 13.33

$ 13.58
$ 13.58$ 13.58

$ 823.5
$ 823.5$ 823.5

$ 4.51
$ 4.51$ 4.51

--

-1.48%

-9.13%

-9.13%

Froggy Friends (TAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $13.34. Viimeisen 24 tunnin aikana TAD on vaihdellut alimmillaan $ 13.33 ja korkeimmillaan $ 13.58 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 823.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 4.51.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.48% 24 tunnin aikana ja -9.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Froggy Friends (TAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 133.36K
$ 133.36K$ 133.36K

--
----

$ 133.36K
$ 133.36K$ 133.36K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Froggy Friends-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 133.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00K ja sen kokonaistarjonta on 10000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 133.36K.

Froggy Friends (TAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Froggy Friends – USD -hinta muuttui $ -0.20070053797234.
Viimeisten 30 päivän aikana Froggy Friends – USD -hinnan muutos oli $ +1.6189343960.
Viimeisten 60 päivän aikana Froggy Friends – USD -hinnan muutos oli $ +11.0337647920.
Viimeisten 90 päivän aikana Froggy Friends – USD -hinnan muutos oli $ +5.132692459333146.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.20070053797234-1.48%
30 päivää$ +1.6189343960+12.14%
60 päivää$ +11.0337647920+82.71%
90 päivää$ +5.132692459333146+62.54%

Mikä on Froggy Friends (TAD)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Froggy Friends-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Froggy Friends (TAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Froggy Friends (TAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Froggy Friends-rahakkeelle.

Tarkista Froggy Friends-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAD paikallisiin valuuttoihin

Froggy Friends (TAD) -rahakkeen tokenomiikka

Froggy Friends (TAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Froggy Friends (TAD)”

Paljonko Froggy Friends (TAD) on arvoltaan tänään?
TAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 13.34 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAD-USD-parin nykyinen hinta?
TAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 13.34. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Froggy Friends-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAD markkina-arvo on $ 133.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00K USD.
Mikä oli TAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAD saavutti ATH-hinnaksi 823.5 USD.
Mikä oli TAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAD-rahakkeen ATL-hinta oli 4.51 USD.
Mikä on TAD-rahakkeen treidausvolyymi?
TAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TAD tänä vuonna korkeammalle?
TAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.