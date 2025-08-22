Frog Games – hinta (FG)
Frog Games (FG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00280176. Viimeisen 24 tunnin aikana FG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00274756 ja korkeimmillaan $ 0.00290354 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00381228, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00264515.
Lyhyen aikavälin tuloksissa FG on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, -2.87% 24 tunnin aikana ja -6.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Frog Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.34M ja sen kokonaistarjonta on 999340637.385986. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.81M.
Tämän päivän aikana Frog Games – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Frog Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005310262.
Viimeisten 60 päivän aikana Frog Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000822173.
Viimeisten 90 päivän aikana Frog Games – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000133817195457613.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.87%
|30 päivää
|$ -0.0005310262
|-18.95%
|60 päivää
|$ -0.0000822173
|-2.93%
|90 päivää
|$ -0.0000133817195457613
|-0.47%
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs. We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet. The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way. Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024) The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works: 🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action . 🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide. Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
Frog Games (FG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
