Frens of Elon – hinta (FRENS)

Ei listattu

1FRENS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
Reaaliaikainen Frens of Elon (FRENS) -hintakaavio
Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01529328
$ 0.01529328$ 0.01529328

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.67%

+5.67%

Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FRENS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRENS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01529328, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRENS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +5.67% viimeisten 7 päivän aikana.

Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,303.847969
999,981,303.847969 999,981,303.847969

Frens of Elon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999981303.847969. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.45K.

Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frens of Elon – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Frens of Elon – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Frens of Elon – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Frens of Elon – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-7.42%
60 päivää$ 0+33.66%
90 päivää$ 0--

Mikä on Frens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Frens of Elon (FRENS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frens of Elon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frens of Elon (FRENS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frens of Elon (FRENS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frens of Elon-rahakkeelle.

Tarkista Frens of Elon-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRENS paikallisiin valuuttoihin

Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen tokenomiikka

Frens of Elon (FRENS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRENS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frens of Elon (FRENS)”

Paljonko Frens of Elon (FRENS) on arvoltaan tänään?
FRENS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRENS-USD-parin nykyinen hinta?
FRENS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frens of Elon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRENS markkina-arvo on $ 7.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRENS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli FRENS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRENS saavutti ATH-hinnaksi 0.01529328 USD.
Mikä oli FRENS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRENS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FRENS-rahakkeen treidausvolyymi?
FRENS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRENS tänä vuonna korkeammalle?
FRENS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRENS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
