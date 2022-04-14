Frencoin (FREN) -rahakkeen tokenomiikka
Frencoin (FREN) -rahakkeen tiedot
Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.
Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.
Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.
Frencoin (FREN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Frencoin (FREN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Frencoin (FREN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Frencoin (FREN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä FREN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta FREN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät FREN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu FREN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
FREN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne FREN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? FREN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.