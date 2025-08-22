Lisätietoja FP-rahakkeesta

Fren Pet-logo

Fren Pet – hinta (FP)

Ei listattu

1FP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,877927
$0,877927$0,877927
-1,00%1D
USD
Reaaliaikainen Fren Pet (FP) -hintakaavio
Fren Pet (FP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,872916
$ 0,872916$ 0,872916
24 h:n matalin
$ 0,892994
$ 0,892994$ 0,892994
24 h:n korkein

$ 0,872916
$ 0,872916$ 0,872916

$ 0,892994
$ 0,892994$ 0,892994

$ 16,52
$ 16,52$ 16,52

$ 0,153207
$ 0,153207$ 0,153207

+0,03%

-1,01%

-36,61%

-36,61%

Fren Pet (FP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,877927. Viimeisen 24 tunnin aikana FP on vaihdellut alimmillaan $ 0,872916 ja korkeimmillaan $ 0,892994 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16,52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,153207.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FP on muuttunut +0,03% viimeisen tunnin aikana, -1,01% 24 tunnin aikana ja -36,61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Fren Pet (FP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6,42M
$ 6,42M$ 6,42M

--
----

$ 6,42M
$ 6,42M$ 6,42M

7,32M
7,32M 7,32M

7 317 055,620319849
7 317 055,620319849 7 317 055,620319849

Fren Pet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6,42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7,32M ja sen kokonaistarjonta on 7317055.620319849. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6,42M.

Fren Pet (FP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Fren Pet – USD -hinta muuttui $ -0,0089866685913731.
Viimeisten 30 päivän aikana Fren Pet – USD -hinnan muutos oli $ +0,5949619096.
Viimeisten 60 päivän aikana Fren Pet – USD -hinnan muutos oli $ +1,4636785775.
Viimeisten 90 päivän aikana Fren Pet – USD -hinnan muutos oli $ +0,3267352608641673.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,0089866685913731-1,01%
30 päivää$ +0,5949619096+67,77%
60 päivää$ +1,4636785775+166,72%
90 päivää$ +0,3267352608641673+59,28%

Mikä on Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

Fren Pet (FP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Fren Pet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Fren Pet (FP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Fren Pet (FP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Fren Pet-rahakkeelle.

Tarkista Fren Pet-rahakkeen hintaennuste nyt!

FP paikallisiin valuuttoihin

Fren Pet (FP) -rahakkeen tokenomiikka

Fren Pet (FP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Fren Pet (FP)”

Paljonko Fren Pet (FP) on arvoltaan tänään?
FP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,877927 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FP-USD-parin nykyinen hinta?
FP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,877927. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Fren Pet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FP markkina-arvo on $ 6,42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7,32M USD.
Mikä oli FP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FP saavutti ATH-hinnaksi 16,52 USD.
Mikä oli FP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FP-rahakkeen ATL-hinta oli 0,153207 USD.
Mikä on FP-rahakkeen treidausvolyymi?
FP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FP tänä vuonna korkeammalle?
FP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Fren Pet (FP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

