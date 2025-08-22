Lisätietoja FFROG-rahakkeesta

FFROG-rahakkeen hintatiedot

FFROG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FFROG-rahakkeen tokenomiikka

FFROG-rahakkeen hintaennuste

FrankenFrog-logo

FrankenFrog – hinta (FFROG)

Ei listattu

1FFROG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen FrankenFrog (FFROG) -hintakaavio
FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261126
$ 0.00261126$ 0.00261126

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FFROG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FFROG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00261126, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FFROG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

--
----

$ 4.74K
$ 4.74K$ 4.74K

980.37M
980.37M 980.37M

980,366,209.349746
980,366,209.349746 980,366,209.349746

FrankenFrog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.37M ja sen kokonaistarjonta on 980366209.349746. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.74K.

FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana FrankenFrog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana FrankenFrog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana FrankenFrog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana FrankenFrog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-0.32%
60 päivää$ 0+25.69%
90 päivää$ 0--

Mikä on FrankenFrog (FFROG)

FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

FrankenFrog (FFROG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

FrankenFrog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon FrankenFrog (FFROG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko FrankenFrog (FFROG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita FrankenFrog-rahakkeelle.

Tarkista FrankenFrog-rahakkeen hintaennuste nyt!

FFROG paikallisiin valuuttoihin

FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen tokenomiikka

FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FFROG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”FrankenFrog (FFROG)”

Paljonko FrankenFrog (FFROG) on arvoltaan tänään?
FFROG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FFROG-USD-parin nykyinen hinta?
FFROG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on FrankenFrog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FFROG markkina-arvo on $ 4.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 980.37M USD.
Mikä oli FFROG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FFROG saavutti ATH-hinnaksi 0.00261126 USD.
Mikä oli FFROG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FFROG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FFROG-rahakkeen treidausvolyymi?
FFROG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FFROG tänä vuonna korkeammalle?
FFROG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FFROG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
FrankenFrog (FFROG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

