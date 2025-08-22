Lisätietoja FRANK-rahakkeesta

FRANK-rahakkeen hintatiedot

FRANK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRANK-rahakkeen tokenomiikka

FRANK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Frank-logo

Frank – hinta (FRANK)

Ei listattu

1FRANK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Frank (FRANK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:32:23 (UTC+8)

Frank (FRANK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.86%

+6.77%

+6.77%

Frank (FRANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FRANK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRANK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.86% 24 tunnin aikana ja +6.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Frank (FRANK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.57K
$ 4.57K$ 4.57K

--
----

$ 4.57K
$ 4.57K$ 4.57K

997.79M
997.79M 997.79M

997,794,890.47851
997,794,890.47851 997,794,890.47851

Frank-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.79M ja sen kokonaistarjonta on 997794890.47851. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.57K.

Frank (FRANK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Frank – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Frank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Frank – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Frank – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.86%
30 päivää$ 0-3.56%
60 päivää$ 0+20.10%
90 päivää$ 0--

Mikä on Frank (FRANK)

We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Frank (FRANK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Frank-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Frank (FRANK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Frank (FRANK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Frank-rahakkeelle.

Tarkista Frank-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRANK paikallisiin valuuttoihin

Frank (FRANK) -rahakkeen tokenomiikka

Frank (FRANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Frank (FRANK)”

Paljonko Frank (FRANK) on arvoltaan tänään?
FRANK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRANK-USD-parin nykyinen hinta?
FRANK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Frank-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRANK markkina-arvo on $ 4.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.79M USD.
Mikä oli FRANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRANK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FRANK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRANK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FRANK-rahakkeen treidausvolyymi?
FRANK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRANK tänä vuonna korkeammalle?
FRANK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRANK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:32:23 (UTC+8)

Frank (FRANK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.