Lisätietoja FRA-rahakkeesta

FRA-rahakkeen hintatiedot

FRA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FRA-rahakkeen tokenomiikka

FRA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

France Coin-logo

France Coin – hinta (FRA)

Ei listattu

1FRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+14.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen France Coin (FRA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:48:19 (UTC+8)

France Coin (FRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00840597
$ 0.00840597$ 0.00840597

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+14.20%

+11.16%

+11.16%

France Coin (FRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00840597, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FRA on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, +14.20% 24 tunnin aikana ja +11.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

France Coin (FRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

--
----

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

746.47M
746.47M 746.47M

746,474,169.250681
746,474,169.250681 746,474,169.250681

France Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 746.47M ja sen kokonaistarjonta on 746474169.250681. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.69K.

France Coin (FRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana France Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana France Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana France Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana France Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+14.20%
30 päivää$ 0+22.49%
60 päivää$ 0+49.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on France Coin (FRA)

We're putting France Coin $FRA dans le blockchain!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

France Coin (FRA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

France Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon France Coin (FRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko France Coin (FRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita France Coin-rahakkeelle.

Tarkista France Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

FRA paikallisiin valuuttoihin

France Coin (FRA) -rahakkeen tokenomiikka

France Coin (FRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FRA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”France Coin (FRA)”

Paljonko France Coin (FRA) on arvoltaan tänään?
FRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FRA-USD-parin nykyinen hinta?
FRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on France Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FRA markkina-arvo on $ 55.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 746.47M USD.
Mikä oli FRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FRA saavutti ATH-hinnaksi 0.00840597 USD.
Mikä oli FRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FRA-rahakkeen treidausvolyymi?
FRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FRA tänä vuonna korkeammalle?
FRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:48:19 (UTC+8)

France Coin (FRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.